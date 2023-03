Danny Simpson revelou que Cristiano Ronaldo lhe "salvou" um encontro com a Miss Califórnia durante a pré-temporada que o Leicester realizou nos Estados Unidos, em 2016.



«Era incrível, podíamos jogar contra o PSG. Estávamos habituados a ir para Dublin na pré-época e de repente estávamos em Los Angeles... saí do hotel nervoso e com pressa para ir a um restaurante ter um encontro com a Miss Califórnia. Estávamos a jantar e as coisas não estavam a correr nada bem. Ela deve ter pensado 'Quem é este tipo? Não entendo nada do que diz'. De repente, senti uma palmada nas costas. Virei-me e era... o Ronaldo! 'Simmo', disse-me. 'Ronny!' respondi-lhe. Demos um abraço e conversámos um pouco à frente dela», começou por contar no podcast «Under the Cosh».



«Ela perguntou-me de imediato como é que cohecia o Cristiano Ronaldo. Eu disse-lhe, como se não fosse nada de especial, que tinha jogado com ele. A partir desse momento ela mudou completamente, ficou diferente. E tudo porque o Ronaldo me cumprimentou», acrescentou.



Simpson foi campeão inglês ao serviço do Man. United, clube ao qual esteve ligado de 2002 a 2010, e pelo Leicester (2014-2019).