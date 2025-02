O Real Madrid não perdeu tempo e, assim que o relógio marcou a meia-noite (em Espanha), publicou uma mensagem de parabéns dirigida a Cristiano Ronaldo, que cumpre 40 anos esta quarta-feira.

«Querido Cristiano, do Real Madrid, gostaríamos de te enviar calorosos parabéns pelo teu 40.º aniversário. Todos os madridistas estão orgulhosos da tua lenda e do que representas na nossa história. Feliz dia com a tua família e entes queridos», escreveu o emblema «merengue» na publicação nas redes sociais.

🥳 Querido @Cristiano, desde el Real Madrid, queremos mandarte una cariñosa felicitación en tu 40 cumpleaños. Todos los madridistas estamos orgullosos de tu leyenda y de lo que representas para nuestra historia. Feliz día con tu familia y tu gente querida. pic.twitter.com/CxOiNhcCNd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2025

Ronaldo, diga-se, assumiu recentemente que Florentino Pérez «não se portou bem» quando o português se mudou para a Juventus, mas destacou o carinho e boas memórias que tem dos anos passados em Madrid.