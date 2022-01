Se os filhos de Cristiano Ronaldo e de Benzema tiveram a mesma relação que os pais têm? Possivelmente têm ou vão ter, a julgar pela foto partilhada pelo internacional francês.



O avançado do Real Madrid publicou uma montagem com duas fotografias. Nas fotos vê-se Cristianinho junto a Ibrahim e na outra é possível ver o atacante do Man. United e o gaulês abraçados durante um embate entre Portugal e França.



«O que mais?», escreveu Benzema na legenda à publicação no Instagram.