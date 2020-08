Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo continuam a partilhar momentos íntimos em família. Esta segunda-feira o casal partilhou uma foto na praia com os filhos.



«De mãos dadas com muitos sonhos por realizar», escreveu a namorada do internacional português.



Veja os momentos em família do craque da Juventus e de Georgina Rodríguez na galeria associada.