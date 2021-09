Com boa disposição, compromisso e evidente felicidade, o futebolista português Cristiano Ronaldo surgiu esta quinta-feira ao lado do treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a formalizar a papelada na chegada ao clube inglês: colocou a caneta no papel.

Num dia em que o clube mostrou as imagens do regresso do jogador português de 36 anos a Old Trafford e no qual Ronaldo garantiu que não está ali para «passar férias», o atleta luso reencontrou, num momento importante, o técnico que já tinha sido seu colega de equipa aquando da primeira passagem pelos red devils.