Há cinco futebolistas portugueses no top-50 dos melhores jogadores do mundo de 2021 para a FourFourTwo, de acordo com a hierarquia publicada pela revista, esta sexta-feira, último dia do ano civil.

Curiosamente, todos os jogadores jogam em Inglaterra… e na mesma cidade. Três deles no Manchester City e dois no Manchester United.

E não será difícil adivinhar quem são, como pode ver na galeria associada a este artigo, com as respetivas posições de cada um.

A lista é liderada por Robert Lewandowski, com Mohamed Salah e Lionel Messi a fecharem o pódio.