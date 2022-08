O treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, reforçou esta quarta-feira que o futebolista português Cristiano Ronaldo conta no plantel dos ingleses e que o futuro deste é «claro», dado que o clube precisa de «jogadores de qualidade».

«É claro, precisamos de jogadores de qualidade. Precisamos de mais para cobrir todos os jogos, para manter a consistência», afirmou Ten Hag, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Leicester, questionado sobre se Ronaldo ainda fazia parte dos planos.

No último fim-de-semana, Ten Hag não deixou garantias de que Ronaldo fica no United, mas avançou agora com a ideia de que não tem dúvidas na necessidade de continuar com o português, quando o mercado de transferências está prestes a fechar.

Recorde-se que Ronaldo, de 37 anos, pretendia uma saída para continuar a carreira num clube que dispute a Liga dos Campeões em 2022/23. O mercado continua aberto, mas, pelo menos até ao momento, a posição do técnico face ao internacional português está vincada.