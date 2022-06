Um dos carros desportivos de luxo do futebolista português Cristiano Ronaldo esteve envolvido, esta segunda-feira, num pequeno acidente em Palma de Maiorca. A Guarda Civil espanhola está a investigar a identidade do condutor que, segundo a imprensa local, não era o atleta luso.

Segundo informações avançadas pela Guarda Civil, o serviço de tráfego está a apurar as circunstâncias do acidente, em que esteve envolvido um Bugatti Veyron, um automóvel avaliado em dois milhões de euros, que se terá despistado e embatido num muro, que ficou bastante danificado, como mostram imagens do Diario de Mallorca e do Ultima Hora.

Ao que tudo indica, o condutor terá perdido o controlo do automóvel, que embateu num muro de uma urbanização em Bunyola, em Palma de Maiorca.

As autoridades averiguam também se, além do Bugatti, esteve algum outro carro envolvido.

Do acidente resultaram alguns danos materiais numa construção anexa à estrada, de uma zona rural, em que se encontravam algumas botijas de gás.

Nos últimos dias a imprensa local tem indicado que Cristiano Ronaldo se encontra a passar férias, juntamente com a família, em Palma de Maiorca.