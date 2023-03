Cristiano Ronaldo e Leonardo Spinazzola coincidiram na Juventus em 2018/19 e o internacional italiano só tem coisas boas a dizer do português.

«O que me impressionou foi a sua humildade. Muitos acham que não, mas ele é assim e foi o que mais me marcou, além do futebol que todos conhecem. Há muitos jogadores muito mais convencidos e não são nem metade da metade do Cristiano», frisou o lateral da Roma, em entrevista ao AS, que serviu de lançamento do jogo entre giallorossi e a Real Sociedad, nos oitavos de final da Liga Europa.

Spinazzola aproveitou ainda para comentar a relação com José Mourinho e elogiou a atitude do special one, sobretudo na temporada passada, quando teve de ultrapassar uma grave lesão.

«O treinador deu-me confiança e tranquilidade. Ele vivenciou os meus momentos de ilusão e também quando eu estava fisicamente no centro de treinos, mas mentalmente noutro planeta. Ele sabe acalmar o grupo, quer o melhor, mas é baseado em atitude, não apenas em resultados. Se dás tudo de ti em campo, ele não te diz nada, mesmo que percas», notou.

Esta época, Spinazzola tem 23 jogos disputados, nos quais apontou um golo e ainda deu quatro assistências.