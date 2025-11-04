Comparado por Pep Guardiola a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, pelo menos no que toca à finalização, o norueguês Erling Haaland considerou-se num nível muito abaixo dos dois.

«Não, de todo, muito longe disso. Ninguém se aproxima deles (de Lionel Messi e de Cristiano Ronaldo)», disse esta terça-feira na antevisão ao jogo com o Borussia Dortmund, da Liga dos Campeões.

«Tento ajudar a equipa a ganhar jogos, esse é o meu trabalho e a minha única preocupação. Sei que é aborrecido e gostavam que eu dissesse o contrário, mas não é assim», partilhou quando questionado sobre o objetivo de bater o recorde de Alan Shearer (260 golos na Premier League).

Esta temporada, Haaland já leva 25 golos e três assistências em 15 jogos pela Noruega e Manchester City.