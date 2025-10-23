Çendrim Kameraj já foi uma jovem promessa da Juventus, onde privou com craques como Cristiano Ronaldo, mas hoje ganha a vida na área da construção civil, depois de ter terminado a carreira na época passada, com 25 anos.

O suíço, com ascendência kosovar, voltou à ribalta, nos últimos dias, à custa de uma publicação nas redes sociais. Com duas fotos, mostrou o passado, equipado à Juventus abraçado a Ronaldo, e o presente, de capacete na cabeça num estaleiro de obra.

Cendrim Kameraj went from Juventus academy prospect to construction worker in just 7 years, a truly sad story. 😔💔 pic.twitter.com/Hk7X7cZrOF — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) October 21, 2025

Ao jornal 20 Minuten, explicou que, atualmente, é consultor de recursos humanos na ICM Bau AG, empresa de construção, sendo que o seu chefe quer que todos os trabalhadores passem «pelo menos um dia nas obras para saberem o quão difícil é este trabalho».

Sobre o seu passado no futebol, Kameraj, que hoje orienta o Ebikon nos escalões amadores da Suíça, garante que levou a carreira de futebolista a sério. «Dei tudo pelo futebol, mantive a forma, ia cedo para a cama, nunca ia sair e tinha talento», mas tudo isso não chegou para atingir o estrelato. Uma história em que muitos se reverão, certamente.

Kameraj jogou como ala e foi internacional jovem pela Suíça e pelo Kosovo. Representou a Juventus entre 2017 e 2018, tendo escalado até à equipa B da Vecchia Signora.

