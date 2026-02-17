O futebolista português Cristiano Ronaldo é amplamente conhecido a nível mundial, dentro e fora do desporto. Porém, há quem, também com carreira já consolidada a nível desportivo, mas no basquetebol, diga não saber quem é o português.

Num ronda de perguntas à margem do All-Star Weekend da liga norte-americana de basquetebol (NBA), Anthony Edwards, base dos Minnesota Timberwolves, disse desconhecer Ronaldo.

«Cristiano Ronaldo? Quem é esse? O que é que ele joga», atirou o base norte-americano de 24 anos.

Além da normal popularidade de jogo para jogo, de estádio para estádio, Ronaldo é a pessoa mais seguida na rede social Instagram, com 671 milhões de seguidores. Edwards tem, nesta mesma aplicação, pouco mais de cinco milhões de seguidores.