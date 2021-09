Cristiano Ronaldo já está a ter impacto a vários níveis no Manchester United e uma prova disso foi dada pelo guarda-redes Lee Grant, que revelou que os colegas de equipa evitaram as delícias da sobremesa na noite anterior ao jogo com o Newcastle, o da estreia do português, no sábado.

«Isto foi na noite de sábado no hotel da equipa. Como sabem, normalmente acabas de jantar a uma sexta-feira à noite e comes algo menos bom. Tínhamos crumble de maçã ou um pouco de brownie e creme», começou por dizer Grant, na rádio talkSPORT, em conversa com os antigos futebolistas Darren Bent e Darren Ambrose.

«E posso dizer: nenhum jogador tocou no crumble de maçã e no creme, nenhum foi buscar o brownie porque toda a gente estava sentada e um dos rapazes perguntou-me: ‘o que é o que o Cristiano tem no prato dele’? Demos uma olhadela no prato dele e, obviamente, é o prato mais limpo e o mais saudável que podem imaginar. Achei engraçado como é que nenhum jogador teve a coragem de levantar-se e comer a sobremesa», disse o jogador de 38 anos, que está no United desde 2018.