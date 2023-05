O brasileiro Arthur Melo é um dos jogadores que partilhou o balneário com Lionel Messi, mas também foi companheiro de Cristiano Ronaldo. O médio, que se cruzou com o argentino no Barcelona e jogou com o português na Juventus, elege a «mentalidade vencedora» como o traço comum entre os dois atacantes.

«A mentalidade vencedora. Pode ser final de Champions ou amigável... é incrível a mentalidade destes tipos. É aí que vês que são diferentes, não é só no campo, onde todos veem os golos ou o toque de bola. Quando começas a trabalhar no ginásio, as refeições, vês que a mentalidade deles é diferente. A parte mais similar deles é essa mentalidade vencedora», começou por dizer em entrevista à TNT Sports.

«São duas personalidades, fora de campo, um pouco diferentes. O Leo um pouco mais reservado e o Cristiano um pouco mais brincalhão. Mas, no círculo de trabalho, a mentalidade dos dois é algo de admirar e [deves] tentar aproximar-te dela. Claro que tem o seu preço, é muito desgastante, mas é um preço que tens de pagar para ser tão vencedor», completou.