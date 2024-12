Jorge Mendes, o melhor agente do mundo de acordo com os prémios da Globe Soccer Awards, mantém-se ao lado de uma das maiores promessas do futebol mundial: Lamine Yamal.

Aos microfones do Mundo Deportivo, o agente português elogiou a qualidade do jovem espanhol e relembrou que Cristiano Ronaldo é um bom exemplo para o mesmo seguir.

«Acho que o Cristiano é um bom exemplo para Lamine e para todos os jovens, por tudo o que conquistou, um nível que quase ninguém alcançou. Hoje tem quase mil golos, conquistou algo que ninguém conseguiu. O Lamine tem um bom exemplo, não só dentro de campo, mas também fora dele, de como Cristiano tem gerido a sua carreira. Com quase 40 anos continua a competir», começou por dizer.

«Lamine, com a qualidade que tem, se não cometer erros e souber o que tem de fazer, e penso que tem consciência de todas as suas responsabilidades, tem todas as condições para triunfar ao mais alto nível do futebol mundial. Não vejo ninguém como ele em termos de talento. É o número um», acrescentou o agente.

Na sequência, e face a recentes rumores do futuro incerto de Lamine Yamal, Jorge Mendes garantiu que o jogador vai continuar no Barcelona por «muitos anos».

«Os adeptos do Barcelona podem ter certeza que o melhor jovem jogador do mundo e melhor jogador do mundo nos próximos anos vai renovar com o clube. Quando vai renovar? Não sei, mas vai acontecer a qualquer momento», partilhou.

Lamine Yamal, uma das dez figuras internacionais de 2024 para o Maisfutebol, tem conquistado os palcos mundiais. Esta temporada leva 21 jogos, seis golos e 11 assistências com a camisola dos culés, clube com o qual tem contrato até junho de 2026.