Toni Kroos, antigo jogador do Real Madrid, defendeu publicamente Cristiano Ronaldo relevante à recente «revolta» do português perante a Liga saudita. Esta novela, recorde-se, parece já ter chegado a um fim.

Ora, o antigo internacional alemão comentou a polémica, no podcast «Einfach Mal Luppen», garantindo que a Liga saudita era desconhecida antes de Ronaldo reforçar o Al Nassr.

«A liga saudita é um fenómeno estranho. Ninguém tinha ouvido falar dela antes da chegada de Cristiano Ronaldo, e agora desrespeitam o homem que os colocou no mapa mundial», começou por referir.

«Se Cristiano sair amanhã, esta liga perderá todo o seu encanto. Sem o Ronaldo, ninguém veria a liga saudita», acrescentou.

Kroos, recorde-se, retirou-se dos relvados em 2024. Cumpriu dez épocas pelo Real Madrid e conquistou diversos títulos, entre Ligas dos Campeões e Ligas espanholas. Foi aí, portanto, que dividiu balneário com Ronaldo.