Robert Lewandowski recebeu esta terça-feira a Bota de Ouro da European Sports Media, prémio que distingue o melhor marcador dos campeonatos europeus, depois de, na última temporada, ter marcado 41 golos ao serviço do Bayern Munique na Bundesliga. Na consagração, o avançado polaco fez referência a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os dois jogadores que mais vezes receberam este prémio nos últimos anos.

«Antes de mais, compito em todos os jogos contra mim próprio. Depois, Messi e Ronaldo são dois grandes jogadores. Tudo o que já fizeram e continuam a fazer… acho que não vamos voltar a ver nada parecido nos próximos anos. Mas tento estar ao nível deles e mostrar as minhas qualidades, ultrapassando os obstáculos que vão surgindo no caminho», destacou.

O goleador polaco, que esta época já marcou 14 golos (11 pelo Bayern e 3 pela seleção), também se dirigiu aos novos goleadores do futebol mundial, Erling Haaland (Borussia Dortmund) e Kylian Mbappé (PSG). «Eu ainda aqui estou e quero mostrar que consigo marcar golos, vencer jogos e conquistar troféus com a minha equipa. Sei que existe uma nova geração, com exibições fantásticas, mas também tenho a minha experiência e estou para ficar durante muito tempo», referiu.

Na conversa que manteve com os jornalistas, Lewandowski também assumiu que esteve muito perto de rumar ao Real Madrid. «Sim, é verdade que me encontrei com Florentino Pérez um par de vezes, uma delas, depois de um jogo que fizemos contra o Real Madrid. Mas sobre o que falámos não posso contar», destacou ainda.