O futebolista do Manchester United, Harry Maguire, garantiu esta sexta-feira que não há qualquer problema ou questão com o português e colega de equipa Cristiano Ronaldo acerca da braçadeira de capitão no clube.

O internacional inglês de 28 anos reagiu através da rede social Twitter esta manhã, negando as informações veiculadas na imprensa britânica desde quinta-feira, a darem conta de uma disputa de poder pela braçadeira, entre si e Ronaldo.

«Vi muitos relatos sobre este clube que não são verdadeiros. Não vou começar a publicar sobre tudo o que é escrito, mas precisava de deixar isto claro. Estamos unidos e focados para domingo», escreveu Maguire, através do Twitter.

O Manchester United prepara a deslocação a Elland Road, para defrontar o Leeds United, a partir das 14 horas de domingo, em jogo da 26.ª jornada da Premier League inglesa.