Ao contrário do que é habitual, Cristiano Ronaldo não gritou «Siiu» depois de se estrear a marcar esta temporada na Premier League. Depois de ter feito o golo 700.º por clubes na vitória do United contra o Everton, o internacional português correu para uma das bandeirolas de canto e junto a Antony, entrelaçou as mãos e pousou-as no peito.



Mas afinal, o que significa este festejo?



Os red devils explicara, através do seu site oficial, a celebração do capitão da seleção nacional. Ora, como se sabe, Cristiano Ronaldo tem hábitos definidos há vários anos e um deles, é fazer várias sestas por dia nas alturas certas.



É, portanto, normal que CR7 aproveite as viagens de autocarro para fazer sestas. A posição em que o português dorme, precisamente com as mãos entrelaçadas e pousadas no peito, gerou várias brincadeiras no plantel do United. Ávidos de aprender com Ronaldo, há até quem já o imite na equipa, refere o United.



O festejo já está a fazer escola: Diego Moreira, jogador do Benfica, celebrou da mesma forma que Ronaldo no jogo da Youth League contra o PSG, esta terça-feira.