Cristiano Ronaldo bateu na quinta-feira mais um recorde na seleção, ao tornar-se no jogador mais internacional do futebol mundial, no mesmo dia em que reforçou a liderança dos melhores marcadores da história.

O capitão português chegou aos 120 golos, deixando já muito para trás o iraniano Ali Daei, que continua a ser o segundo nesta lista.

Mas não foi à procura de exemplos como o de Daei que o Maisfutebol foi, mas sim daqueles que ainda estão em atividade e que, por isso, ainda podem vir a fazer sombra a Ronaldo.

E na perseguição direta está… Messi. Quem mais poderia ser?

O argentino também marcou pela Argentina e chegou aos 99 golos.

Mas quem são os outros jogadores que podem ameaçar o recorde do português?

Bem, convém dizer que quase todos os que o perseguem já são trintões e por isso o tempo para lá chegarem não é muito. Mas há muitos nomes sonantes (e um ex-Sporting) que pode conhecer na galeria associada a este artigo.