Rodri Hernández, Bola de Ouro em 2024, não hesitou ao escolher aquele que é, para ele, o melhor futebolista de todos os tempos.

«Não tenho dúvidas. Messi», disparou em entrevista ao El Hormiguero, programa da televisão espanhola Antena 3.

O jogador do Manchester City falou sobre o que diferencia o craque argentino de Cristiano Ronaldo. «Cristiano conseguiu equiparar-se a Messi em muitas coisas, mesmo sem ter, talvez, o talento inato de Messi. Mas quando jogamos contra eles damo-nos conta da diferença. Com Cristiano não queríamos que ele pisasse a área. Quando a pisava, era letal. Mas o Messi era letal em todos os lados do campo. Não sabíamos o que ia acontecer, mas sabíamos que alguma coisa ia acontecer. (...) Quando jogava contra ele, sentia que ia acontecer algo mau para nós», resumiu.