O futebolista argentino Lionel Messi considera que o português Cristiano Ronaldo teve uma adaptação «impressionante» no regresso ao Manchester United em 2021/2022 e que os duelos diretos no passado na liga espanhola, quando um estava no Barcelona e outro no Real Madrid, ficarão para sempre nos livros do futebol.

«O United é uma equipa muito forte, com grandes jogadores. O Cristiano já conhecia o clube, mas isso foi noutra fase e agora adaptou-se de forma impressionante. Desde o princípio que fez golos como sempre e não teve problemas com a adaptação. Na Premier não está tão bem como todos pensávamos, mas é uma competição difícil e equilibrada, na qual as coisas dão muitas voltas. Depois de dezembro muda muito e tudo pode acontecer», afirmou Messi, em entrevista ao jornal Marca, na qual também abordou o regresso de Xavi a Barcelona.

Questionado ainda sobre se sente saudades dos duelos diretos com Cristiano Ronaldo – defrontaram-se vários anos na liga espanhola – Messi diz que faz parte do passado, mas que nada será apagado.

«Já passou muito tempo desde que deixámos de competir na mesma liga. Competíamos a nível individual e em equipa pelos mesmos objetivos. Foi uma etapa bonita para nós e também para as pessoas, que desfrutaram muito. É uma linda recordação que fica para a história do futebol», considerou, reforçando que no futuro quer voltar a Barcelona.

«Sempre disse que, em algum momento, voltarei a Barcelona, porque é a minha casa e porque vou lá viver. Obviamente, posso acrescentar e ajudar o clube», notou.

Outro assunto que Messi abordou foi o regresso de Dani Alves ao Barcelona, algo que surpreendeu o atual jogador do PSG. «Na verdade, o regresso dele surpreendeu-me, sobretudo pelo momento. Acredito que pode ser uma boa adição, vai ajudá-los a crescer, porque é uma pessoa vencedora e transmite muito. Vai fazer isso com os jovens, tanto nos jogos como nos treinos, porque também vai acrescentar muito fora do relvado com o seu trabalho diário», disse.