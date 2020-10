O ministro dos Desportos de Itália, Vicenzo Spadafora, acusou Cristiano Ronaldo de não ter cumprido os protocolos, o internacional português veio a público, através do Instagram, desmentir o governante que, por sua vez, voltou à carga, acusando o português de ser «arrogante» e de não ter sentido de responsabilidade.

«A notoriedade e habilidade de alguns jogadores não lhes permite serem arrogantes e faltarem ao respeito às instituições e a mentirem. Aliás, quanto mais conhecidos forem, mais devem sentir a responsabilidade de pensar antes de falar e de dar um bom exemplo», começou por dizer Spadafora, em declarações à agência Ansa.

O ministro dos Desportos defende que o protocolo foi quebrado quando os jogadores da Juventus deixaram o hotel onde estavam confinados para se juntarem às respetivas seleções. «Não tenho a intenção de continuar indefinidamente com esta conversa. Confirmo o que disse ontem sobre a saída do hotel de alguns jogadores da Juventus, com base na comunicação do clube à Direção Geral de Saúde de Torino. Não vou voltar a falar sobre este assunto e renovo os meus votos de uma rápida recuperação para todos os positivos», destacou ainda o governante.