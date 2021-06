Com o regresso a Itália para treinar a Roma, José Mourinho vai ser adversário de Cristiano Ronaldo. Os dois trabalharam juntos no Real Madrid durante três anos (2010-2013).



Confrontado com a possibilidade de ter o compatriota como adversário, o «Special One» respondeu com humor.



«Todos dizem, eu incluído, que ele já não tem 25 anos. Tem 36 anos. Já não marca 50 golos, mas quantos marcou este ano? 35. Os seus recordes são incríveis e os números falam por si», começou por dizer, aos microfones da talkSPORT, onde estará a fazer comentários durante o Euro 2020.



«Ele deveria sair de Itália e deixar-me em paz!», acrescentou.



De seguida, o técnico português deixou elogios ao avançado da Juventus.



«Acho que o que o motiva são os recordes. Ele é uma lenda, um dos grandes nomes que vai ficar para sempre na história do futebol. Ele quer ganhar bolas de Ouro, Botas de Ouro, quebrar o recorde do jogador iraniano, não quer só jogar o Europeu, mas também o Mundial», referiu.