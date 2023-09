Chicharito Hernández recordou a época em que representou o Real Madrid (2013/14), clube onde partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo e desfez-se em elogios ao internacional português.



«O Cris é fenomenal dentro do balneário e também na sua forma de ser», começou por dizer, citado pela Marca.



«Não conheço e não vi um jogador que tenha dito que o Cristiano Ronaldo é uma pessoa difícil ou complicada. O Cris é o Cris. Sabemos da sua personalidade e competitividade, mas como colega há coisas que levo. Tivemos várias conversas que não teriam acontecido se ele não tivesse permitido», acrescentou.



O internacional mexicano, atualmente na MLS ao serviço do LA Galaxy, sublinhou que o capitão da seleção nacional não é aquilo que imaginam. «As pessoas olham para o Cristiano Ronaldo como uma pessoa arrogante, mas acho que é uma pessoa muito honesta, franca e que não te vai mentir», frisou.



Chicharito marcou, lembre-se, nove golos em 33 jogos no período em que esteve cedido pelo Manchester United ao Real Madrid.