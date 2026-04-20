Fernando Hierro, antigo internacional espanhol, elogiou Cristiano Ronaldo e falou sobre a importância que o capitão português pode ter na seleção nacional, não esquecendo as possíveis lesões e a idade do avançado do Al Nassr.

«Acredito que Cristiano Ronaldo ainda é capaz de competir ao mais alto nível. O que ele tem apresentado até agora, tanto no clube como na seleção portuguesa, demonstra isso claramente», afirmou Fernando Hierro, em entrevista ao canal egípcio ON Sport.

«Não vejo motivo para deixar o Cristiano de fora do Mundial, desde que ele mantenha a forma física e continue a apresentar este desempenho. É verdade que a idade e as possíveis lesões podem ter algum impacto, mas o Cristiano é conhecido por cuidar muito bem do corpo e por estar sempre preparado», acrescentou.

«Estou confiante de que ele dará muito a Portugal e apresentará um bom desempenho no Mundial».

Ainda durante a entrevista, Fernando Hierro foi questionado sobre o tempo em que trabalhou com Cristiano Ronaldo, enquanto diretor-desportivo do Al Nassr. O antigo capitão do Real Madrid não poupou elogios ao avançado da equipa das Quinas, assinalando o profissionalismo e a dedicação do português.

«Trabalhar com o Cristiano Ronaldo é uma experiência excecional em todos os sentidos. Não falamos apenas de um grande jogador, mas de um modelo único de profissionalismo e disciplina», disse Hierro.

«O que realmente o diferencia é a paixão constante. Apesar da idade, ele ainda tem o mesmo desejo de vencer, marcar golos e evoluir».

De lembrar que Cristiano Ronaldo chegou ao golo 969 na carreira, após marcar este domingo, na vitória do Al Nassr por 4-0 frente ao Al Wasl, num jogo a contar para a Liga dos Campões Asiática 2.