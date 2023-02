Karim Benzema saiu lesionado do último jogo do Real Madrid, diante do Valência, não viajou para o Mundial de Clubes mas ainda espreita a presença num eventual final.

O preparador pessoal do avançado francês detalhou que «a lesão não é grave» e o jogador de 35 anos está a fazer todos os esforços para recuperar.

«Karim está a melhorar a cada dia. Ele está em casa, sem nada para fazer e mesmo assim vai para o ginásio treinar. A mentalidade dele foca-se em melhorar», disse Javier Atalaya no programa «Goles» da Radio Marca.

O profissional, que também trabalhou com Cristiano Ronaldo, deixou uma comparação entre os dois futebolistas. «Nem o Cristiano aguentava o treino que Benzema faz.»

Atalaya sublinhou ainda que a seleção francesa errou com Benzema no Mundial 2022, tendo levado a que o avançado merengue deixasse a concentração.

«Não se pode colocar um jogador que acabou de voltar de uma lesão, e depois de uma viagem de oito horas, a treinar a cem por cento numa sala de musculação», rematou.