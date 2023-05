O futebolista português Cristiano Ronaldo falha o jogo da 30.ª e última jornada da primeira liga da Arábia Saudita, esta quarta-feira, em que o Al Nassr recebe o Al Fateh (19h00).

Ronaldo não figura no onze inicial do Al Nassr, mas também não está no banco, uma situação inédita desde que se estreou pela equipa saudita.

Desde o primeiro jogo pelo Al Nassr, a 22 de janeiro, ante o Al-Ettifaq, Ronaldo nunca foi ausência na equipa. Fez todos os 19 jogos, sempre a titular: 16 para o campeonato, dois para a Taça e um para a Supertaça. Marcou um total de 14 golos.

O português de 38 anos esteve até muito perto de não falhar qualquer minuto nestes 19 jogos: só foi substituído a 14 de março nos quartos de final da Taça ante o Abha (aos 87 minutos) e no último jogo, no passado sábado, ante o Al-Ettifaq, ao minuto 84.

O Al Nassr ainda não deu qualquer explicação oficial para a ausência de Ronaldo, que é um dos convocados para os próximos jogos da seleção de Portugal, ante Bósnia e Islândia, no apuramento para o Euro 2024.

O clube vai terminar o campeonato no segundo lugar, atrás do campeão, o Al-Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo.