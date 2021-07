O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, é visado novamente nos novos áudios revelados esta quarta-feira pelo jornal «El Confidencial», desta feita com declarações nas quais repudia os futebolistas portugueses Cristiano Ronaldo, Fábio Coentrão e Pepe, mas também o treinador José Mourinho e ainda o empresário Jorge Mendes.

Os áudios publicados pelo jornal espanhol remontam a outubro de 2012, nos quais Florentino Pérez ataca fortemente os nomes lusos que fizeram parte da sua segunda fase como presidente do clube, que dura desde 2009.

«[Cristiano] está louco. Esse tipo é um idiota, doente. Vós achais que este tipo é normal, mas ele não é normal, senão não fazia todas as coisas que faz. A última coisa que fez, todos a viram a nível mundial. Porque é que acham que faz essa estupidez?», terá dito Florentino, que também aponta a Mourinho e Mendes.

«O Mendes não manda nada nele [Ronaldo], da mesma forma que nada manda no Mourinho. Até para as entrevistas. Nada. Estes são tipos com um ego terrível, os dois malcriados, o treinador e ele e não veem a realidade, porque os dois podiam ganhar muito mais dinheiro se fossem de outra forma. São dois anormais, porque estamos a falar de muito dinheiro no campo dos direitos de imagem», apontam os áudios de Florentino, alegadamente crítico também para com Coentrão.

«Esse é um tolo. É outro que não tem cabeça e a esses tipos o Real Madrid não dá hipótese. Conduz sem carta», apontou o dirigente, criticando ainda a contratação de Pepe ao FC Porto, em 2007, no mandato de Ramón Calderón.

«Que os 30 milhões [de euros] saíram daqui e acabaram ali, é certo. Agora, há que ver a sede do banco deles. Isso é com Jorge Mendes, representante do presidente do FC Porto. Com ele, é tudo estranho. O Mendes e ele sacaram dinheiro ao russo [Roman Abramovich, dono do Chelsea] com Mourinho, com [Ricardo] Carvalho, com [Paulo] Ferreira… e esse dinheiro levam-no para a Suíça. Têm de dar-nos a pista dessa conta na Suíça», terá denunciado Florentino, aqui visando as mudanças do técnico português e dos dois defesas lusos do FC Porto para o Chelsea, em 2004.

Isto acontece um dia depois de terem sido revelados áudios de Florentino a visar Iker Casillas e Raúl González, ex-jogadores do Real.