Cristiano Ronaldo foi ultrapassado por Paulo Dybala (38 jogos/14 golos nas competições italianas) na luta pelo melhor futebolista do ano da Serie A. O avançado português cedeu o trono ao colega da Juventus, autor de um ano superior, de acordo com os dados levantados pelas empresas Stats Perform e Netco Sports, especialistas no trabalho estatístico.



Cristiano nem sequer foi o melhor avançado do ano. Esse estatuto foi entregue a Ciro Immobile, da Lazio. O avançado italiano teve uma época extraordinária e marcou 37 golos em 40 jogos oficiais nas provas transalpinas.



O internacional português da Juventus acabou a época com 38 jogos e 33 golos no campeonato, taça e supertaça, as provas incluídas nesta decisão.



Aqui ficam todas as distinções atribuídas pela liga italiana relativas à temporada 2019/20:



Melhor guarda-redes: Wojciech Szczesny (Juventus)

Melhor defesa: Stefan De Vrij (Inter)

Melhor médio: Papu Gomez (Atalanta)

Melhor avançado: Ciro Immobile (Lazio)

Melhor jovem: Dejan Kulusevski (Parma)

MVP: Paulo Dybala (Juventus)