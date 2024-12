Cristiano Ronaldo e Rúben Dias ficaram de fora do onze de 2024 para a FPFPro (Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais).

Os dois futebolistas portugueses estavam entre os 26 mas ficaram de fora da lista final que contempla seis jogadores (um deles, Kroos, já retirado) do Real Madrid, quatro do Manchester City e um do Liverpool.

O ex-Benfica Ederson (Man City/Brasil) foi o escolhido para a baliza e Carvajal (Real Madrid/Espanha), Rudiger (Real Madrid/Alemanha) e Van Dijk (Liverpool/Países Baixos) compõem a defesa.

Para o meio-campo foram escolhidos Kevin De Bruyne (Man City/Bélgica), Rodri (Man City/Espanha), Kroos (Real Madrid/Alemanha) e Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), sendo que o ataque foi entregue a Kylian Mbappé (Real Madrid/França), Erling Haaland (Man City/Noruega) e Vinicius Jr (Real Madrid/Brasil).

Na votação participaram 28 mil futebolistas e Jude Bellingham foi o que reuniu maior consenso, com 11.176 votos.