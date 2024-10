O Al Nassr empatou, esta sexta-feira, na visita ao terreno do Al Kholood (3-3) sem Cristiano Ronaldo, que nem esteve na ficha de jogo. Após a partida, Stefano Pioli explicou a ausência do internacional português.



«Sou o único que conhece a condição dos jogadores e escolhi a equipa de acordo com a necessidade e as circunstâncias», justificou o técnico, em conferência de imprensa, quando questionado acerca do avançado de 39 anos.



O transalpino lamentou ainda a falta de eficácia do Al Nassr frente a um dos emblemas que ocupa a metade inferior da tabela. «Tivemos várias oportunidades, mas não tivemos sorte. Sofremos três golos, o que complicou o jogo. Quando isso acontece, é muito difícil ganhar», referiu.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi titular nos últimos quatro jogos do vice-campeão saudita, sendo que em três deles cumpriu os 90 minutos.