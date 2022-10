«El Bicho al Bicho».

O Argentinos Juniors, primeiro clube da carreira de Diego Maradona, já escolheu o mote para lançar a campanha da contratação de Cristiano Ronaldo. O clube com sede no bairro La Paternal até tem uma camisola personalizada com o número 7 para o avançado português e a associação de sócios já criou o respetivo cartão.

A hashtag começou a circular nas redes sociais entre os adeptos e ganhou maior dimensão nas últimas horas, já que o clube aderiu na conta oficial. O significado é fácil de entender: Cristiano é conhecido em Espanha como «El Bicho» e o Argentinos também tem a mesma alcunha.

Apesar de ter regressado à equipa e aos golos na quinta-feira, Ronaldo não atravessa um bom período no Manchester United e termina contrato no final da temporada. Agora, o desafio está lançado. Será que CR7 aceita jogar na Libertadores?