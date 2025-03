O treinador e antigo futebolista brasileiro Renato Gaúcho, afirmou, em entrevista à ESPN, que jogou «mais do que Cristiano Ronaldo», justificando-se com as diferenças de contexto de cada um como atleta.

«Quando digo que joguei mais do que o Cristiano Ronaldo, muita gente diz que estou maluco... muita gente que opina hoje no futebol brasileiro não me viu jogar. Eu queria vê-lo [ndr: Ronaldo] jogar nos clubes que eu joguei no Brasil, não tão fortes, com salários em atraso e a ter de ganhar como eu ganhei. E de me colocar ao lado de quem ele jogou no Real Madrid e a ganhar o salário que ele ganhava», afirmou o antigo avançado.

«Vejam onde eles jogam, vejam onde eu joguei, coloquem-me lá a jogar ao lado deles, vão ver a diferença. Essa é a diferença. Jogar ao lado de grandes jogadores, craques, a ganhar bem… e vir aqui na minha época, em alguns clubes com salários em atraso, e fazer o que eu fazia», concluiu.

Gaúcho está atualmente sem clube, tendo sido o último o Grémio, em 2024, como treinador. Enquanto jogador, destacou-se em vários clubes como Grémio, Flamengo, Roma (Itália), Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense e Bangu.