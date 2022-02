O treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, garantiu que o central inglês Harry Maguire vai continuar a ser o capitão de equipa até ao final da época e considerou absurdas as informações veiculadas em Inglaterra a darem conta de uma disputa pela braçadeira com o português Cristiano Ronaldo.

«Isso é absolutamente absurdo. Nunca falei com nenhum jogador sobre uma possível mudança de capitão. O Harry está ciente disso e o Cristiano e os outros jogadores também. Nunca foi um problema para mim», começou por dizer, na conferência de imprensa desta sexta-feira, de antevisão ao jogo de domingo ante o Leeds United.

«Sou eu quem decide quem é o capitão e, portanto, não há razão para eu falar sobre isso com outra pessoa. O Harry é o nosso capitão e vai continuar a ser o nosso capitão até ao final da época e não há mais a acrescentar», referiu.

Maguire também já se tinha pronunciado sobre as notícias, reagindo através da rede social Twitter esta manhã. «Vi muitos relatos sobre este clube que não são verdadeiros. Não vou começar a publicar sobre tudo o que é escrito, mas precisava de deixar isto claro. Estamos unidos e focados para domingo», escreveu Maguire, através do Twitter.

O Manchester United prepara a deslocação a Elland Road, para defrontar o Leeds United, a partir das 14 horas de domingo, em jogo da 26.ª jornada da Premier League inglesa.