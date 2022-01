O treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, elogiou esta terça-feira os feitos de Cristiano Ronaldo ao longo da sua carreira de futebolista, mas referiu, em resposta sobre se tem de construir uma equipa à volta do português, que Ronaldo não pode fazer tudo sozinho e que o United só pode crescer como equipa.

«O que ele fez na sua carreira até agora é incrível. São 800 golos em jogos oficiais, ninguém conseguiu isso nos últimos 80 ou 100 anos e isso mostra o tipo de jogador que ele é, o excecional jogador que ele é», começou por dizer Rangnick, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Brentford.

«Mesmo com um excelente Ronaldo, nós estamos a falar de uma equipa, numa das ligas mais competitivas do mundo – senão mesmo a mais competitiva – e ele não pode fazer as coisas sozinho. Só conseguimos evoluir e melhorar como equipa e ele é um membro importante da equipa», referiu o técnico alemão, anunciando que Ronaldo já treinou na segunda-feira e que a sessão de trabalhos desta terça-feira vai permitir tirar ilações sobre o possível regresso de Ronaldo aos jogos, após alguns problemas físicos.

«Ele não esteve disponível nos últimos dois jogos, treinou ontem e vai provavelmente treinar hoje e depois temos de ver se é opção ou não para o Brentford», apontou Rangnick.

Ronaldo falhou os encontros de dia 10 e do passado sábado, ambos ante o Aston Villa, um para a Taça de Inglaterra (vitória por 1-0 em Old Trafford) e outro para o campeonato (empate a duas bolas em Birmingham).

O Brentford-Manchester United está agendado para as 20 horas de quarta-feira. É um jogo relativo à 17.ª jornada da Premier League inglesa, que estava previsto inicialmente para dezembro, mas foi adiado devido ao surto de covid-19 na formação de Manchester.