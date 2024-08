As lágrimas após o penálti falhado contra a Eslovénia no Euro 2024, as críticas que recebeu durante o torneio na Alemanha e a abordagem aos momentos mais duros foram alguns dos temas abordados por Cristiano Ronaldo numa conversa com Rio Ferdinand no seu novo canal de YouTube.



«É mais fácil criticar do que apreciar. Sabemos como a imprensa funciona. Sou o jogador com mais seguidores no Mundo, não só pela minha cara bonita. Porquê? Por muitas coisas: futebol, troféu, família, estilo de vida... de alguma maneira, as pessoas gostam de mim. As críticas vão existir sempre. Não são um problema para mim», vincou, no início do diálogo com o ex-internacional inglês.



«Quanto tens paixão pelo que fazes, não estás preocupado com os teus sentimentos. Chorei no dia em que falhei o penálti apesar de achar que o Oblak fez uma extraordinária defesa. Quando chorei, não foi por pensar que se falhasse e se Portugal fosse eliminado que o Mundo ia cair sobre mim. Imagina que, nos últimos 27 penáltis [que tinha batido] tinha marcado, e falhar naquele momento fez-me sentir mal comigo mesmo. (...) Senti-me mal pelas pessoas que estão no estádio, pela minha namorada, pelos meus filhos e pela minha família. Fiquei triste por eles. Acham que estava a pensar que se falhasse o penálti e Portugal perdesse, toda a gente ia cobrar-me e dizer que nós [Seleção] tínhamos falhado o objetivo porque Cristiano Ronaldo falhou o penálti? Não. Crio muita pressão a mim próprio. Digo a mim mesmo que sou o melhor do Mundo. Na minha cabeça penso assim. Há o lado bom quando as coisas correm bem, mas também o lado mau quando as coisas correm mal. Mas eu adoro a pressão que crio a mim próprio, lido bem com ela. Quando falhei, senti-me mal comigo mesmo, senti-me mal pelos adeptos e pela minha família», acrescentou.



O capitão da Seleção confessou que jamais lhe passou pela cabeça esconder as emoções. «Tens de expressar-te. Não podes esconder nada. Se esconder, estou a mentir a mim próprio. Não importa se as pessoas gostam ou não. Vou mudar agora quase com 40 anos? Claro que não. Ou gostas de mim ou não. Faz parte da vida. (...) No Europeu disseram: 'O Cristiano tem 39 anos, está a ficar velho'. Sabes por que razão dizem isso? Porque não marquei. E o resto que eu fiz? O meu passado? Na qualificação fiz dez golos e antes do Euro marquei dois golos à Rep. da Irlanda. Mesmo que marcasse, não iria mudar. Não marquei? Não há problema. Vou tentar marcar no jogo seguinte e se não conseguir, tentarei marcar no próximo. Quero sempre marcar, seja contra a França ou contra o Ettifaq. Não muda nada», vincou.



Cristiano admitiu ainda que «ganhar é sempre melhor» e que fica «um pouco mais contente» se marca e a equipa ganha e explicou como ultrapassa os momentos menos bons. «Quando perdes, tens de mostrar que estás chateado. Mas aprendi que a vida continua. O passado não volta. O presente é o melhor 'se' da vida porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Há jogos em que ficas mais obcecado. Demorei dois dias a ultrapassar a derrota com a França. Ao terceiro dia, voltei a ginásio e a trabalhar porque tenho mais para mostrar. A vida continua. Sou mesmo bom nisso, foi uma coisa que aprendi com o tempo. Dor e incertezas vamos ter sempre. É assim que vejo a vida e o futebol.»



O avançado do Al Nassr lembrou que perdeu três competições em penáltis na época passada e disse que «Portugal podia ter feito melhor» no Euro 2024. E voltou novamente a defender-se de quem lhe aponta o ded.



«Críticas vão sempre existir, mas as pessoas esquecem-se de uma coisa. Dizem que o Cristiano não marca, mas eu marquei dois golos. Fui o primeiro a demonstrar que falho, mas que não fujo. Mesmo que falhe, estou lá. Marquei dois golos, na decisão. Não tenho medo, vou sempre tentar marcar mesmo que tenha falhado antes (...) Os adeptos adoram-me e essa é a minha motivação», referiu.



Por último, Cristiano Ronaldo sublinhou que continua com fome. «Os meus filhos inspiram-me. São jovens, estão sempre a ver tudo. Ainda adoro jogar futebol. Este ano marquei 60 golos com 39 anos e meio. Acabado? Dizem o que quiserem. Às vezes uso isso como combustível, mas tenho 39 anos e não podia querer saber menos. Mesmo quando estás bem és criticado. Se tivesse conquistado o Euro 2024, iria continuar. A minha 'fome' iria continuar. Não importa se ganho ou se perco, vou continuar», concluiu.