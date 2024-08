Cristiano Ronaldo anotou, na passada terça-feira, o golo 899 da carreira. No entanto, o internacional português já aponta a um marco maior: o de chegar aos mil golos. Em conversa com o ex-internacional inglês, Rio Ferdinand, o avançado do Al Nassr explicou que continua ambicioso e com vontade de jogar pelo menos mais dois anos.



«Gosto de fazer as pessoas felizes. Vejo os olhos deles quando marco golos, sabes? Quero fazer as pessoas felizes. Não sei quando vou acabar, mas estou perto. Quanto mais jogas, mais aprendes. Aprendi a aproveitar cada momento e a vivê-lo. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Sei que ainda estou bem, consigo driblar, saltar e marcar golos. Quando sentir que não produzo nada, pego nas minhas coisas e afasto-me. Não quero ser arrogante, mas marquei 60 golos na última época. Não marquei no Euro? Qual é o problema? Sou o maior marcador ao nível de seleções. Quero chegar aos mil golos», sublinhou, durante a transmissão no seu canal de YouTube.



«Até quando vou jogar? Até aos 41 anos, talvez. Mas quero viver o presente. Se não tiver lesões, quero isso. É a maior marca que posso atingir no futebol. Primeiro, 900 golos e depois, chegar aos mil. Há vídeos de todos os golos que marquei, por isso posso provar que cheguei a esse número (risos). Os meus golos estão documentados. Se quiserem mais golos, mostro os que fiz nos treinos», atirou, entre risos.



Rio Ferdinand convidou Ronaldo a falar sobre a família e este partilhou que os filhos tem traços de personalidade semelhantes à sua.



«Estive no Mar Vermelho na semana passada e joguei padel todos os dias. O Cristianinho... quase não falámos durante dois dias. É por isso que fico feliz. Mesmo o mais pequeno, o Mateo, fica irritado [quando perde]. Eu gosto, é sinal que eles têm personalidade. Os meus filhos são como eu. Eles aprendem com o exemplo, não lhes ensino. Sou competitivo mesmo com os meus filhos e com a Gio», revelou.



A mudança para a Arábia Saudita, em finais de 2022, foi outra dos temas abordados. Ronaldo referiu que a mudança «não foi difícil» por ser uma pessoa «habituada a desafios» e que a cultura saudita não foi um problema.



«Não estou a falar do tempo ou da religião porque nenhum país é perfeito. Todos têm os seus problemas. Adoro estar na Arábia Saudita. Há coisas fantásticas e eu e a minha família estamos muito felizes por estar cá. O Mar Vermelho é a nossa segunda casa, é um lugar inacreditável. Adoro estar lá», partilhou.



Em relação à Liga, o capitão da Seleção destacou que o clima é difícil, mas que a Liga «é muito boa e vai continuar a crescer».



«As pessoas falam mais do que o que sabem. Todas as Ligas têm problemas. Não é fácil [jogar na Arábia Saudita]. Além disso, o tempo é muito quente, o que torna difícil manter o nível de jogo. Mas a Liga é muito boa e vai continuar a crescer e a melhorar. Fico feliz por ter sido pioneiro», referiu.



«Pressão? Quando era novo, tinha uma personalidade diferente. Acreditava muito em mim em todas as áreas da vida. Honestamente, não senti pressão por vir para a Arábia Saudita. Pressão têm as pessoas que as pessoas que estão na guerra, que passam fome e enfrentam balas, isso é pressão real. Deixei a Madeira com 11 anos e chorei todos os dias. Sabia que havia outros problemas, se iria resultar ou se fazia sentido [mudança para a Arábia]. Mas senti-me livre. Em todos os lugares onde joguei, mostrei o meu nível e sabia que aqui seria igual. Sabia que outros jogadores me iriam seguir.

ão só pela questão financeira, mas também pela cultura futebolística da Arábia Saudita. Se me perguntassem se esperava que tantas estrelas fossem para lá depois de mim, não, mas esperava que o seu futebol mudasse por minha causa», concluiu.