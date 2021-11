Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, do Manchester United, e Rúben Dias, do Manchester City, estão nomeados para o prémio de melhor jogador do mundo de 2021 dos Globe Soccer Awards.

Entre os restantes nomeados há mais dois portugueses. Jorge Mendes é candidato a melhor agente do ano, juntamente com Jonathan Barnett, Federico Pastorello, Mino Raiola e Pini Zahavi. Enquanto Luís Campos, que recentemente deixou o Lille, está nomeado para melhor diretor desportivo. Compete com Piero Ausilio (Inter), Txiki Begiristain (City), Roberto Olabe (Real Sociedad) e Marc Overmars (Ajax).

Entre os nomeados para melhor clube masculino do mundo está o Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, que esta semana se sagrou campeão asiático de clubes.Brasileiros e sauditas concorrem com o Al Ahly (Egito); Atlético e Villarreal (Espanha); Bayern (Alemanha); Flamengo (Brasil); Inter (Itália); Lille e PSG (França); Chelsea, City e United (Inglaterra); e Pohang Steelers e Ulsan Hyundai (Coreia do Sul).

Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de dezembro, no Dubai.