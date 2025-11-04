Cristiano Ronaldo conversou com o jornalista Piers Morgan sobre a sua desafogada situação financeira, que aponta como «um dos principais objetivos que tinha para a vida»:

Cristiano Ronaldo bilionário

«Bilionário? É mentira, já sou há muito tempo [risos]. Fiquei contente, é como ganhar uma Bola de Ouro. Somos seres humanos e temos objetivos. Ter independência financeira, comprar uma casa, comprar um carro, tudo isso são objetivos de todos nós. Claro que depois disso, somos seres humanos e queremos sempre mais, mas a verdade é que o aspeto financeiro é muito importante e era um dos principais objetivos que tinha para a minha vida. À parte dos objetivos desportivos, atingir o número que atingi aos 39 anos deixa-me muito feliz. Era um objetivo meu. Claro que se me perguntassem se esperava chegar tão cedo, não, não esperava. Mas sabia que queria atingir este número [mil milhões de dólares em patrimónia]».

A coisa mais cara que comprou

«Qual foi a coisa mais cara que comprei? Deixa ver… foi o avião. Eu tinha um avião há uns 13 anos, mas comprei um novo há coisa de um ano e foi o mais caro que comprei. Se sabe bem ter um avião? Sabe, mas eu preciso de um avião, não posso estar em aeroportos porque não sou uma pessoa normal.»