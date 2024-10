Antigo colega de Cristiano Ronaldo no Manchester United, Nemanja Vidic deixou muitos elogios à carreira do internacional português. O ex-jogador dos «red devils» recordou as temporadas em que ambos partilharam o balneário e nas quais testemunhou de perto a ambição do avançado luso.

«Se nos lembrarmos do Cristiano quando chegou, ele era mais ao estilo de Berbatov. Ele gostava de entreter, jogar bom futebol, fazer truques e fintar jogadores. A prioridade dele não era marcar golos e, nos últimos dois anos no Manchester United, ele mudou totalmente. Acreditei que ele estava pronto para ir para o Real Madrid e eu tinha a certeza que iria dar certo, mas não esperava que lhe corresse tão bem durante tantos anos», confessou o antigo jogador sérvio, no podcast de Rio Ferdinand, que também esteve presente na conversa, assim como Dimitar Berbatov.

«Ele sempre teve a mentalidade que iria ser um dos melhores jogadores do mundo e nunca o escondeu. Ele não tinha medo de dizê-lo, mesmo no balneário. Ele trabalhava muito por isso e merece tudo o que conquistou. É um exemplo para todos os jovens. Tudo o que ele tem, até o próprio corpo... trabalhou duro para isso», reforçou.

Vidic salientou que Ronaldo conseguiu ser o melhor jogador em três campeonatos de topo, algo a que o antigo central do Man. United não fica indiferente.

«O Cristiano Ronaldo sonhava alto e continua a jogar porque ainda não alcançou o sonho dele. Ele almejou algo tão alto que é difícil de alcançar. (…) Para mim é um dos melhores de sempre. A quantidade de golos que marca há tantos anos neste nível, os golos que marcou em três grandes ligas: Inglaterra, Espanha e Itália... Em todas elas, foi o melhor jogador. Não há muitos jogadores que consigam fazer isso. Eu acho que nenhum jogador fez isto antes dele», vincou.

«Cada geração tem as suas lendas, mas creio que Ronaldo conseguiu jogar 20 anos a jogar 50 jogos por época sem lesões. Ele e o Messi, mas o Ronaldo jogou em três Ligas diferentes», concluiu.