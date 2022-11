O futebolista português Cristiano Ronaldo deixou elogios ao argentino Lionel Messi, com quem disputou a ribalta do futebol mundial praticamente na última década e meia, assumindo que só pode dizer «grandes coisas» do atual jogador do PSG, que se notabilizou no Barcelona.

Questionado por Piers Morgan sobre o que pensa de Messi, Ronaldo assumiu: «Como jogador, incrível, mágico, top. Partilhámos o palco 16 anos, tenho uma grande relação com ele. Não sou amigo, aquele amigo de irmos a casa um do outro, falar ao telefone. Mas é como um colega, respeito a forma com o fala de mim, mesmo a mulher dele e a minha, sempre se respeitaram, são da Argentina. O que vou dizer de Messi? Grandes coisas. É uma boa pessoa», afirmou, nas declarações transmitidas esta quinta-feira, na segunda parte da entrevista.

Ronaldo foi confrontado ainda com um cenário ao qual respondeu que terminaria a carreira no final do Mundial 2022: se a final fosse Portugal-Argentina e se, nesse jogo, Ronaldo e Messi tivessem bisado, com Ronaldo a marcar o golo do hat-trick que decidiria o jogo perto do apito final.

«Seria muito bom, não esperaria um sonho tão bom (risos). Vá lá, pode marcar outro jogador, se Portugal chegar à final, não quero saber, até pode ser o guarda-redes, mas se isso acontecesse, digo que acabaria a carreira se isso acontecesse, a 100 por cento», expressou.

O português respondeu também sobre se Messi foi o melhor jogador que viu. «Provavelmente sim, ele, Zidane, provavelmente, sim. Contra quem eu joguei, sim».

E jantar com Messi? Ronaldo revelou que «nunca» aconteceu, mas crê que isso vai acontecer. «Porque não? Sim, claro. Eu adoro conhecer pessoas, partilhar coisas, ideias, aprender coisas, novas histórias, novos cérebros, vou fazer isso com certeza nuns anos. Não há problema, sou boa pessoa, tenho bom coração, não gosto de criticar as pessoas, não é a forma como eu levo a vida», explicou.