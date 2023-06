«Um dos meus melhores momentos no futebol».



Foi assim que Cristiano Ronaldo definiu a apresentação no Al Nassr, no início do ano, depois de ter rescindido com o Manchester United.



«Lembro-me do primeiro dia em que estive aqui [no estádio]. Estava um pouco nervoso como seria de esperar. O estádio estava cheio, estava com a minha família... era todo um ambiente diferente. Agora é completamente diferente, estou mais relaxado e adaptado. São boas memórias», começou por dizer no excerto de uma entrevista aos meios de comunicação da Liga saudita.



«Claro que me lembro do dia da apresentação, foi incrível. Já esperava o que estava a acontecer. Foi um dia especial também para os adeptos, não só para mim e para a minha família. O dia foi completamente diferente e fiquei muito surpreendido. Foi fantástico. Foi um dos meus melhores momentos no futebol. Quando tens uma apresentação como aquela, é sempre uma boa memória», acrescentou.



O internacional português falhou, recorde-se, o último jogo do Al Nassr por lesão e terminou a temporada com 14 golos e duas assistências em 19 jogos na Arábia Saudita.