Cristiano Ronaldo (Juventus) e Bruno Fernandes (Manchester United) integram a lista de candidatos ao melhor ‘onze’ de 2020 da FIFPro (Federação Internacional dos Futebolistas Profissionais), dominada pelo campeão europeu Bayern Munique.

O clube bávaro tem onze representantes entre os candidatos. A saber: Manuel Neuer, David Alaba, Jerome Boateng, Alphonso Davies, Thiago Alcantara (agora no Liverpool), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Muller e Philippe Coutinho (no Barcelona).

O Real Madrid é outro dos clubes em destaque na lista de candidatos, com oito nomeações, menos três do que o Bayern, nomeadamente, Thibaut Courtois, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric e Karim Benzema.

Lionel Messi, Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Sergio Busquets e Frenkie de Jong, do FC Barcelona (assim como Philippe Coutinho), Kylian Mbappe e Neymar, do Paris Saint-Germain, Dele Alli, do Tottenham, Sergio Aguero, do Manchester City, Zlatan Ibrahimovic, do AC Milan, e Mohamed Salah, do Liverpool, contam-se entre os candidatos.

Cristiano Ronaldo é o único entre os candidatos que foi eleito para o «onze» em todas as edições desde a criação do prémio, enquanto o brasileiro Dani Alves, que representou Sevilha, Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain e que agora está no São Paulo, é o único que não joga na Europa.