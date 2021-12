Cristiano Ronaldo e Lionel Messi votaram em Nuno Mendes como segundo melhor futebolista sub-21 do mundo.

Ronaldo colocou à frente do lateral, que é seu companheiro na Seleção Nacional, Mason Greenwood, do Manchester United. Por sua vez, Messi, compaheiro de equipa de Nuno Mendes no PSG, colocou no topo das suas preferências Pedri, com quem jogou no Barcelona.

Já o antigo internacional português Luís Figo, que também fazia parte do júri, colocou igualmente Nuno Mendes em segundo, atrás de Pedri.

O médio espanhol do Barça acabou por ser o vencedor o Prémio Kopa, distinção na gala da Bola de Ouro, da France Football, que distingue o melhor futebolista sub-21 do ano.

Além de Pedri, os restantes finalistas do prémio foram Nuno Mendes (Sporting/PSG), Mason Greenwood (Man United), Bellingham (Borussia Dortmund) e Musiala (Bayern de Munique).