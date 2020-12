Julian Nagelsmann confessou, em entrevista ao Sport Bild, que gostava de treinar Cristiano Ronaldo um dia.

O atual treinador do Leipzig, da Alemanha, elogiou a capacidade de trabalho do internacional português, relatada pelo colega de equipa Khedira, compatriota de Nagelsmann.

«Que jogador mais gostava de treinar? Cristiano Ronaldo. De fora, geralmente só se vê as pessoas a publicarem fotos dos seus iates. Mas o que o Sami Khedira me contou sobre a abordagem profissional do Ronaldo, por exemplo, é impressionante», começou por dizer.

«Ele tem de ser um animal de treino incrível, o primeiro a chegar e o último a sair. Também deve ser uma pessoa bastante calorosa. Essa mistura é extremamente emocionante», acrescentou.