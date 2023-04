O antigo internacional francês Jimmy Briand, que terminou a carreira na temporada passada, recordou um episódio que viveu com Cristiano Ronaldo quando os dois se defrontaram no Europeu de sub-17, em 2002.

«Jogámos um contra o outro no Campeonato da Europa sub-17. França venceu por 2-0. Tenho a camisola dele, mas sem nome, porque era nos sub-17. O Cristiano era jovem, já era muito bom, mas muito emocional. Estava chateado por estar a perder e, no final, fez-me uma entrada dura e viu vermelho», começou por recordar no programa Jmoins1 do Canal+.

«Nós estávamos no mesmo hotel dos portugueses. Então, à noite, ele veio bater à porta, pediu desculpa e pediu-me a minha camisola. Trocámos camisolas e é por isso que há essa fotografia nas redes sociais», completou.

Além da camisola da seleção nacional, Briand tem outra de Ronaldo, neste caso uma que o internacional português usou num duelo entre Real Madrid e Lyon, na Liga dos Campeões, em 2011, onde se voltaram a defrontar.