No Dia Internacional da Mulher, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para homenagear as mulheres da sua vida.

«Rodeado de mulheres fortes! Gio, as minhas filhas, a minha mãe e as minhas irmãs… Sinto-me grato por vos ter todos os dias. Feliz Dia da Mulher!», escreveu o internacional português.

Aos 41 anos, Ronaldo joga na Arábia Saudita, ao serviço do Al Nassr.

RELACIONADOS
HISTÓRICO: Kiplimo bate recorde mundial na Meia Maratona de Lisboa
VÍDEO: Messi faz chapéu no golo 899 e na vitória do Inter Miami
FOTOS: Bruno Lage voltou à faculdade na NOVA Business School