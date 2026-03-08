Internacional
Ronaldo homenageia as mulheres da sua vida: «Sinto-me grato por vos ter»
Avançado português diz-se «rodeado de mulheres fortes!»
No Dia Internacional da Mulher, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para homenagear as mulheres da sua vida.
«Rodeado de mulheres fortes! Gio, as minhas filhas, a minha mãe e as minhas irmãs… Sinto-me grato por vos ter todos os dias. Feliz Dia da Mulher!», escreveu o internacional português.
Aos 41 anos, Ronaldo joga na Arábia Saudita, ao serviço do Al Nassr.
