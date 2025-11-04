Mais tempo para a família, imobiliário, padel e Esports. Com a carreira de futebolista a caminhar para o final, Cristiano Ronaldo diz-se pronto para viver a sua vida longe dos relvados. «Vai ser duro, provavelmente vou chorar, mas vou estar preparado para suportar a pressão do adeus», garantiu o internacional português, de 40 anos, em entrevista ao jornalista Piers Morgan.

Atualmente nos sauditas do Al Nassr, Ronaldo assumiu que já pensa no adeus ao futebol. Aliás, diz estar a «preparar o futuro desde os 25 ou 26 anos», mas nem esse planeamento atempado retirará peso ao momento, quando ele surgir.

«Já pensei na minha reforma, claro. Vai acontecer em breve. Vai ser duro, mas eu vou estar preparado. Provavelmente vou chorar, até porque sou uma pessoa de choro fácil, não guardo as minhas emoções. Vou chorar, claro que sim», disse, por pressentir que «nada do que venha a ter vai igualar a adrenalina de jogar futebol e de marcar um golo».

Ainda assim, o final da carreira abrirá as portas a um leque variado de novas ocupações, ou «paixões» como as definiu, às quais Cristiano Ronaldo se quer dedicar com afinco.

«Vou ter mais tempo para estar com a minha família. Vou querer acompanhar o Cristianinho mais de perto, porque está naquela idade em que se fazem coisas estúpidas, o que é normal. Eu também as fiz. O Mateo adora futebol e também quero estar mais perto dele. Além disso, tenho coisas que gosto de fazer como hobby. Ver lutas, acompanhar o UFC, jogar padel e vou querer aprender a fazer mais coisas nas redes sociais. Acho que vou ter tempo para fazer coisas divertidas», enumerou.

Ronaldo acrescentou que «o imobiliário é uma paixão» que pretende aprofundar no pós-futebol. Essa e a dos jogos virtuais: «Vou poder aprender coisas sobre gestão imobiliária. Além disso, tenho um jogo de Esports quase a sair, porque é o futuro».