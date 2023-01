O jogo desta quinta-feira entre uma seleção de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal frente ao Paris Saint-Germain colocou frente a frente Cristiano Ronaldo e Messi, em mais uma edição de um confronto dos dois futebolistas que marcaram a história do jogo na última década e meia.

Um dos momentos altos, porém, aconteceu instantes antes do apito inicial.

Ainda no túnel de acesso ao relvado, Cristiano Ronaldo, capitão da «constelação» do campeonato saudita, cumprimentou de forma seguida Neymar, Mbappé e Messi, no que o Paris Saint-Germain descreve como «uma sequência incrível».

Um momento que, tendo em conta os protagonistas, será certamente um abraço para a história do futebol.

Alguma vez se tinha juntado tanto talento em apenas sete segundos?